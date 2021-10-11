Партия УДАР, созданная мэром Киева Виталием Кличко, потребовала закрыть за госизмену депутата «ОПЗЖ» Илью Киву, который записал благодарность Владимиру Путину ко дню его рождения.

Об этом пишет НВ.

Политсила написала обращения в разные ведомства: от СБУ до Офиса генпрокурора.

— За семь лет боевых действий на востоке Украины общее количество человеческих потерь составила 42 500 — 44 500 человек. Более 1,5 миллиона украинцев стали на учет как внутренне перемещенные лица. Ответственность за это, а также за временную оккупацию территорий Украины несет лично Владимир Путин — главнокомандующий войск РФ. Поэтому видео, опубликованное на официальном Telegram-канале нардепа Ильи Киви, в котором он на фоне государственных флагов Украины приветствует Путина с днем рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена, — сказано в партийном заявлении.

Кроме ареста, в партии призывают отобрать у Кивы депутатский статус и ввести про него персональные ограничения от СНБО.

Напомним, ВАКС конфисковал у нардепа от фракции «Оппозиционная платформа — «За жизнь» Ильи Кивы доход в размере 1,2 миллионов гривен, полученный от сдачи в аренду «жомовой ямы».