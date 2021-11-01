В селе Гвоздавка Вторая в Одесской области произошло нападение на патрульную машину, правоохранители пережили ряд тяжелых ударов от местного предпринимателя.

Об этом передает «Думская».

Все началось с того, что полицейские получили вызов от женщины, которая жаловалась на ломящихся в ее дом мужчин с ружьем. На сигнал послали лейтенанта и капитана полиции, прибыв на место они стали жертвами нападения.

К служебному авто подбежал мужчина с подручным прутом, разбил стекло, после чего начал бить полицейских и сбежал. В результате ударов они получили черепно-мозговые травмы закрытого типа и ушибы.

Агрессивного незнакомца задержали. Его зовут Михаил Буйвол и он владеет хозяйством «БММ Агро-27». Задержаному вручили подозрение по статье и нападении на сотрудников правоохранительных органов и посадили в изолятор.

Как сообщалось, в Чернигове напали на полицейских — один убит, второй ранен.