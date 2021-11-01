В Гвинее неизвестное поветрие стало причиной смерти 69-летнего предпринимателя Валерия Короткова, который в 90-х годах владел клубом «Верес».

Об этом информирует ZAXID.

Знакомые бизнесмена сообщают, что он выбрал Африку для охоты за дорогостоящими ресурсами.

— Два месяца назад в одной из стран Африки, где искал драгоценные металлы, от неизвестной болезни скончался легендарный ровенский предприниматель, владелец футбольного клуба «Верес» в первой половине 90-х Валерий Коротков. Ему было 69 лет. Об этом сообщили родственники умершего, — написал депутат Ровенского районного совета Павел Дутко.

Валерия Короткова не стали возвращать на родину и похоронили прямо в стране, где он находился на момент смерти.

Журналисты ZAXID коротко описали биографию предпринимателя и знаковые моменты его политического пути.

— В начале 90-х годов Валерий Коротков, владелец фирмы «Эликсир», производившей сладкую воду в пакетах, считался самым богатым человеком Ровно. Тогда он был обладателем футбольного клуба высшей лиги «Верес», некоторое время финансировал питание учеников всех школ Ровно. В 2002 году Валерий Коротков баллотировался в депутаты Верховной Рады от блока ЗУБР («За Украину, Беларусь и Россию»), но проиграл. В 2010-м бизнесмен заявил о своем намерении отсудить в Ровно 16 объектов, приватизировавшихся в 90-х годах. На время иска он оценил состояние в $150 млн, однако это дело закончилось ничем. В 2020 году Валерий Коротков снова попытался громко вернуться в Ровно — он зарегистрировался кандидатом в мэры Ровно. В то время Валерий Коротков был директором и основателем нескольких фирм, соучредителем благотворительного фонда «Вала Салам». Обещал из своего благотворительного фонда помогать пенсионерам, детям и нуждающимся, но получил крайне низкую поддержку избирателей, — подводит итоги издание.

Напомним, в Албании погиб украинский турист.