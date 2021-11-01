Вчера днем, 31 октября, в Ингульской районе Николаева инспекторы роты ТОР во время патрулирования обнаружили в припаркованном у обочины автомобиле мужчину без признаков жизни. На место сразу же вызвали бригаду «скорой помощи».
Предварительный диагноз медиков – передозировка наркотическими веществами, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
На момент обнаружения дыхание и пульс мужчины были очень слабыми. По словам врачей «скорой» мужчину «от смерти отделяло всего несколько минут».
После оказания первой помощи его доставили в больницу.
Как сообщалось, николаевские патрульные устроили погоню за Мерседесом, который сбил женщину в Заводском районе. Автомобиль удалось заблокировать на Намыве, после чего пьяного водителя задержали.
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Вчера днем, 31 октября, в Ингульской районе Николаева инспекторы роты ТОР во время патрулирования обнаружили в припаркованном у обочины автомобиле мужчину без признаков жизни. На место сразу же вызвали бригаду «скорой помощи».
Предварительный диагноз медиков – передозировка наркотическими веществами, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
На момент обнаружения дыхание и пульс мужчины были очень слабыми. По словам врачей «скорой» мужчину «от смерти отделяло всего несколько минут».
После оказания первой помощи его доставили в больницу.
Как сообщалось, николаевские патрульные устроили погоню за Мерседесом, который сбил женщину в Заводском районе. Автомобиль удалось заблокировать на Намыве, после чего пьяного водителя задержали.