Николаевские патрульные устроили гонку за Мерседесом, который совершил наезд на пешехода в Заводском районе. Автомобиль удалось заблокировать на Намыве, после чего выпившего ездока задержали.

Об успешно выполненной работе отчитались в Патрульной полиции Николаева.

Патрульные стали свидетелями аварии, с которой нарушитель скрылся. За ним сразу началось преследование через весь Заводской район. Нарушитель не предупреждения не реагировал, а только подбавил скорости, чтобы уйти от полиции.

Виновника ДТП удалось поймать только на улице Лазурной, когда ему перегородили все маршруты отступления. Мужчина оказался сильно пьян, на место выехала следственно-оперативная группа, которая и задержала нарушителя на мест.

Пострадавшей женщине предоставили необходимую помощь, ее жизнь вне угрозы.

Напомним, пьяный водитель на автомобиле Honda врезался в контейнер на переулке Парусном.