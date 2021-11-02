Российско-оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе за прошедшие сутки, 1 ноября. В результате обстрелов один военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики дважды использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Вблизи Новолуганского оккупанты восемь раз обстреливали позиции наших защитников, применяя минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе Светлодарского и Водяного на Приазовье российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе Авдеевки боевики вели огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, по состоянию на 7:00 утра 2 ноября зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня — боевики обстреляли Павлополь из стрелкового оружия.

В результате этого обстрела один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

«Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину», — говорится в сообщении.

Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала нарушения режима прекращения огня на Донбассе в период с вечера 29 по вечер 31 октября. Всего наблюдатели зафиксировали более тысячи нарушений в Луганской и Донецкой области.