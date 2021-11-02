Потушить вулкан Ла-Кумбре-Вьеха на испанском на острове Ла-Пальма предложили потушить бомбардировкой.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Вулкан извергается уже почти полтора месяца и нет никаких признаков того, что в ближайшее время потоки лавы остановятся.

Казимиро Курбело, президент муниципального совета Ла Гомера, соседнего острова, предложил оригинальный способ остановить вулкан — бомбардировка. По его мнению, сброс нескольких бомб может перенаправить разрушительные потоки лавы, которые движутся в населенные районы.

— Может быть, это безумие, но с технологической точки зрения у меня сложилось впечатление, что это нужно попробовать, — заявил Казимиро Курбело.

Предложение политика тут же породило волну мемов, изображающих его вместе с Брюсом Уиллисом в фильме «Армагеддон», в котором персонажу актера поручено уничтожить связанный с Землей астероид с помощью ядерной бомбы.

Тем временем вулкан и сам начал «бомбить» окрестности. 27 октября геохимик Харри Гейгер из Университета Альберта-Людвига в Германии, который изучает извержение Ла-Кумбре-Вьеха, снял необычное видео.

В ролике так называемая лавовая бомба мчится вниз по склону. По оценкам ученого этот булыжник имел не менее метра в диаметре, был раскален почти до 900 °C и весил около 500 кг.

Вулканические бомбы — это жидкие сгустки лавы, вылетевшие из вулкана и частично (или полностью) затвердевшие в полете. В 2018 году такая бомба размером с баскетбольный мяч врезалась в туристический катер у побережья Гавайев: пострадали почти два десятка человек, четверо отправились в больницу.

По словам Харри Гейгера, он с коллегами находился на безопасном расстоянии и был начеку.

— Увидеть настоящую вулканическую бомбу — это редкий случай, благодаря которому мы можем узнать о скорости извержения, траекториях, дальности полета и многих других характеристиках таких бомб, — добавил он.

Из-за извержения вулкана Ла-Кумбре-Вьеха около 7 000 местных жителей были вынуждены эвакуироваться, поскольку потоки лавы, фонтанирующие на 300 м, разрушили дома, офисы и большие участки земли по всей юго-западной части острова. Согласно исследованию, проведенному европейской спутниковой системой Copernicus, лава разрушила 2 519 зданий. Вулканический пепел в значительной степени покрыл такие муниципалитеты, как Тихарафе, Пунтагорда и Гарафия, а также объекты Института астрофизики Канарских островов в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос, расположенной на высоте 2 426 метров.

Напомним, неделю назад на испанском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.