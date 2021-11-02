Одесского бизнесмена Владимира Галантерника объявило в розыск НАБУ. Причина – дело о хищении общественной земли в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В карточке розыска сказано, что он скрылся в Харькове 31 августа 2021 года. Галантерика подозревают по ст. 255 ч. 1, ст. 191 ч. 5 ст. 209 ч. 3 и ст. 364 ч. 2 УКУ – создание преступной организации, присвоение и растрата имущества, отмывание денег и злоупотребление властью.

В Одессе Галантернику принадлежит часть рынков «Привоз», «7-й километр», торгово-развлекательных центров City Center, City Center «Котовский», Аркадия Сити и бутик-отель «De Paris».

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд не назначил меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в захвате земельных участков. По данным следствия, местные депутаты и чиновники делили между собой финансы, которые должны были поступить в городской бюджет Одессы, а руководил всем предприниматель Владимир Галантерник.