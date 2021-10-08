Высший антикоррупционный суд не назначил меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в захвате земельных участков. Решение перенесли на 12 октября.

Об этом пишет Depo.

Судья успела ознакомиться с позицией сторон обвинения и защиты, но для изучения всех доводов времени не хватило.

Прокурор настаивал на взятии Труханова под стражу с альтернативой выхода под залог 120 миллионов гривен. Представитель обвинения Максим Кравченко рассказал, что местные депутаты и чиновники делили между собой финансы, которые должны были поступить в городской бюджет Одессы, а руководил всем предприниматель Владимир Галантерник.

Согласно версии следствия, за три года с 2016 по 2019 злоумышленники под прикрытием мэра увели у города почти 16 га земельных участков, помимо этого, Одесса потеряла 689 миллионов гривен в результате мошеннических махинаций.

Высокий залог прокуроры обосновали тем, что у Геннадия Труханова и его матери есть достаточно средств, чтобы скрыться от правосудия за границей. Мэр Одессы заявил, что таких денег у него нет, а сумма в 120 миллионов издевательство.

Напомним, 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову. Вчера стало известно, что подозрения получили в целом 16 человек.

А сегодня Высший антикоррупционный суд избирает ему меру пресечения.