Детективы НАБУ вручили подозрение 10 фигурантам дела о хищениях земельных участков в Одесской области, по которому подозреваемым проходит мэр Геннадий Труханов.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Перед этим генпрокурор Ирина Венедиктова выписала подозрения на имя 5 человек – непосредственно Труханову, двум депутатам горсовета, начальнику одного из департаментов Одесского горсовета и экс-прокурору Одесчины.

Согласно версии следствия, в период с 2016 по 2019 год в Одессе фигуранты дела передавали земли города под застройку, чем нанесли ущерб городу в размере 558 миллионов гривен.

— Среди механизмов совершения преступлений — противоправное применение малой приватизации. Привлеченные к схеме должностные лица обеспечивали принятия Одесским городским советом решений о передаче из коммунальной собственности объектов недвижимого имущества в частную. Их безосновательно отчуждали в пользу заранее определенных и аффилированных с бизнесменом юридических лиц, которые формально были арендаторами этого имущества. После заключения договоров аренды, они не проводили улучшения объекта, подлежащего приватизации, и в дальнейшем незаконно выкупали недвижимость. После этого юрлица получали право пользования земельными участками под видом обслуживания существующей недвижимости, фактически же намеревались использовать их под застройку жилыми комплексами, — говорится в сообщении.

Второй метод, о котором говорят прокуроры, заключался в том, что мэр и депутаты «застолбляли» под застройку выгодные участки земли фиктивно передавая их в пользования коммунальным предприятиям.

— Кроме того, члены преступной организации завладели более 131 млн грн средств местного бюджета при приобретении в коммунальную собственность нежилых помещений, зданий и сооружений. Таким образом общий ущерб от действий всех участников составляет более 689 млн грн, — добавили в Офисе генпрокурора.

Вчера генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову.