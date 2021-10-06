Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову в рамках расследования НАБУ и САП.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что всего было подписано 5 подозрений.

— Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом. Одесса никогда не была простым городом и наивно полагать, что и дела там расследуются, так сказать, по шаблону. Напротив, подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить, — написала Ирина Венедиктова.

По ее словам, указанные лица причастны к «целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе».

— Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана — уголовно наказуемые деяния, — добавила генпрокурор.

Согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 миллионов гривен. Ирина Венедиктова указала, что эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд, «несмотря на существование других важных обстоятельств, которые тщательно обрабатываются детективами и прокурорами».

— У нас никогда не было сомнений в том, что такие сложные преступные механизмы могут работать как часы только тогда, когда у кого-то хватило наглости и, наверное, смелости выстроить абсолютно четкую иерархическую модель, где у каждого своя роль, своя функция, а на троне — вожак, который умело дергает за нужные ниточки в нужное время. Мы вправе делать такие утверждения, проанализировав колоссальный массив данных: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, законно получена из электронных почтовых ящиков и многое другое. Верю, что прокуроры будут в состоянии представить свою позицию в суде профессионально и компетентно, — заключила Ирина Венедиктова.

Ранее Генеральный прокурор Украины заявила, что вскоре ответственным за нападение на журналистов «Схем» в «Укрэксимбанке» вручат подозрение.