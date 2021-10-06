Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что вскоре ответственным за нападение на журналистов «Схем» в «Укрэксимбанке» вручат подозрение.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ирина Венедиктова отметила, что реакция на поступок сотрудников госбанка будет адекватной, а прокуроры уже работают над расследованием дела.

— В этом вопросе нет мест для размышлений — справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор. Мы в Офисе Генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка. Реакция на поступок должна быть адекватной в нашем государстве, и мы это докажем. Меморандум, который мы подписали с медиа организациями — это реальные намерения, а не просто формальность. Препятствование журналистам не вычистишь с флешек — ответственность неизбежна. Не изменит сути проблемы и сложения полномочий. Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого просто недопустимого инцидента, — написала она.

Генпрокурор добавила, что в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом, а к материалам приобщат оригинал восстановленной видеозаписи конфликта.

— Ответственным будет сообщено о подозрении. Мы движемся быстро и по закону, потому что свобода слова должна быть неприкосновенной ценностью в этой стране, — резюмировала она.

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Поскольку когда Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя, он приказал охране забрать камеры и изъять записи. Журналист смог записать все на аудио, а позже «Схемы» восстановили и обнародовали кадры нападения.

Ранее за отстранение Евгения Мецгера высказался советник президента Михаил Подоляк.

Также министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного «Укрэксимбанка» должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия тоже осудил поведение главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера в отношении журналистов «Схем». Он считает, что руководитель госбанка должен уйти в отставку.

6 октября стало известно, что глава «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер сложил с себя полномочия на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и служебного расследования банком.