Редакция «Схем» обратилась к техническим специалистам, которым удалось восстановить видео, удаленное работниками «Укрэксимбанка» во время нападения на съемочную группу программы в кабинете председателя государственного банка Евгения Мецгера. Видео восстановлено на обоих карточках с обеих камер, на которые велась запись.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

На восстановленном видео есть вся запись инцидента. Интервью, вопрос журналиста и все, что происходило дальше. В частности, зафиксированы указания Евгения Мецгера забрать у журналистов технику и «забрать кассеты» и «вычистить все это г*но».

— Володя, вырубы его, пожалуйста, чего он тут ходит? — говорит Евгений Мецгер, увидев, что оператор продолжает снимать его реакцию на вопрос журналиста.

Также с видео понятно, что журналистов закрыли в помещении и не выпускали. Зафиксированы попытки Владимира Пикалова, директора департамента информационной политики «Укрэксимбанка» выключить запись на технике «Радио Свобода», и слышны его слова:

— Никто эту штуку никуда не вынесет. Вас просили, а что вы хотели? Ребята, вы думаете что это шутки? — говорит Владимир Пикалов.

Далее указание дает Евгений Мецгер: «Давай, забирайте камеру. Игорь, забери у них камеру к чертовой матери. Охре*ли .. И вот эту тоже, Игорь, возьми!», — говорит председатель правления «Укрэксимбанка».

На видео видно, как один из подчиненных Мецгера вырывает камеру из рук журналиста Кирилла Овсяного.

Также в объектив попал момент нападения на оператора — сотрудник банка скрутил и повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку с другой камеры. Журналисты узнали мужчину — это Игорь Тельбизов — директор департамента банковской безопасности «Укрэксимбанка».

— Пойдите с айтишниками, вычистите все г*но, — далее указывает Евгений Мецгер.

Сотрудник банка вынес технику из кабинета. Одна из камер при этом продолжала запись. На видео видно, как работник заходит в лифт, несет технику «Радио Свобода» на другой этаж. Заходит в кабинет и дальше слышен такой диалог:

— Все стираем ... — Еще пишет! — Почистить полностью, в ноль, абсолютно все. — Я понял, хорошо. — Повыключайте все, сейчас придет сюда глава. Как ее вырубить, вот эту фигню? — Задача — надо все стереть. — Стереть? — Да, в ноль.

На этом запись останавливается.

В Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте считают нападения на журналистов и препятствование журналистской деятельности «преступлениями абсолютно недопустимым в демократической Украине».

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного «Укрэксимбанка» должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.