Руководство государственного «Укрэксимбанка» должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» заявил министр финансов Сергей Марченко, и призвал к справедливому решению этого конфликта.

— Сейчас надо сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова. Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы! Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на эти вопросы настолько, насколько это возможно, — сказал Сергей Марченко.

Сергей Марченко отметил, что его неприятно удивила вся эта ситуация. Он сообщил, что запросил полную информацию о том, что произошло.

— Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку подано соответствующее заявление журналистами, — добавил Сергей Марченко.

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.