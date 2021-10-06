Офис президента выступает за отстранение или увольнение Евгения Мецгера с должности главы правления «Укрэксимбанка» после нападения на журналистов «Схем» в этом госбанке.

Как пишет «Украинская правда», такую позицию озвучили советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк.

— Ситуация вокруг «Укрэксимбанка» может восприниматься только негативно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, недопустима. Свобода слова относится к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня – корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, которые имеют общественную значимость. Не имеет значения, о каком уровне структуры идет речь и работает ли эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и формату предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать, – сказал Михаил Подоляк.

Он также отметил, что Национальная полиция и Наблюдательный совет «Укрэксимбанка» сделали заявления, полиция начала уголовное производство и анализирует все обстоятельства событий.

По его мнению, по меньшей мере выглядит логичным решение об отстранении от занимаемой должности главы правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки, а как максимум для нивелирования ущерба банку и государству – нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении.

— Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать, – подчеркнул Михаил Подоляк.

Отмечается, что на 14:00 среды, 6 октября, на улице Антоновича 127 в Киеве, где расположен «Укрэксимбанк», запланирована акция «Почистить в ноль» в поддержку журналистов «Схем». Ее участники будут требовать отставки руководства банка за препятствование журналистской деятельности.

Поскольку когда Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя, он приказал охране забрать камеры и изъять записи. Журналист смог записать все на аудио, а позже журналисты «Схем» восстановили и обнародовали кадры нападения.

Напомним, редакция «Схем» обратилась к техническим специалистам, которым удалось восстановить видео, удаленное работниками «Укрэксимбанка» во время нападения на съемочную группу программы в кабинете председателя государственного банка Евгения Мецгера. Видео восстановлено на обоих карточках с обеих камер, на которые велась запись.