Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия осудил поведение главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера в отношении журналистов «Схем».

Свою позицию он озвучил на брифинге в кулуарах Верховной Рады, пишут НикВести.

Народный депутат убежден, что Евгений Мецгер должен сам написать заявление и уйти с должности.

— Я очень осуждаю, вчера пересмотрел эти восстановленные видео, которые там есть. Я считаю, что Мецгер должен уйти в отставку. Увольняет независимый Наблюдательный совет, который его назначал. Но я считаю, что он должен написать заявление и уйти в отставку. А потом независимый совет, мы не можем на него влиять, думаю, сделает то, что требует общество. Здесь две стороны. сначала мы строим независимые институции, где есть наблюдательные советы, и мы не можем как политики вмешиваться в работу этих советов. А потом от нас как от политиков требуют вмешаться. Но мы от фракции напишем письмо. Если они не услышат, обратимся в правоохранительные органы. Это может быть воспринято как давление, но я считаю, что это давление общества, — сказал нардеп.

Давид Арахамия прокомментировал и слухи о том, что Евгений Мецгер является близким другом президента Владимира Зеленского.

— Я слышал несколько разговоров на повышенных тонах на совещаниях, я не услышал. Видел его всего три раза. Не увидел какого-то лояльного отношения, — прокомментировал он.

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Поскольку когда Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя, он приказал охране забрать камеры и изъять записи. Журналист смог записать все на аудио, а позже «Схемы» восстановили и обнародовали кадры нападения.

Ранее за отстранение Евгения Мецгера высказался советник президента Михаил Подоляк.

Также министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного «Укрэксимбанка» должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

6 октября стало известно, что глава «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер сложил с себя полномочия на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и служебного расследования банком.