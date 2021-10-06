Глава «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер, который дал подчиненным указания удалить видео журналистов программы «Схемы», сдал пост до окончания расследования инцидента.

Свою позицию он изложил на сайте банка.

Отъем камер у журналистов он назвал «чрезмерно эмоциональной реакцией», однако свою ответственность за произошедшее признал.

— Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий Председателя Правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке согласно соответствующим процедурам. Дальнейшее развитие ситуации зависит только от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой, — говорится в официальном сообщении.

На утреннем брифинге глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахимия также заявил, что Евгению Мецгеру стоит оставить пост председателя правления «Укрэксимбанка».

— Я очень осуждаю, я вчера посмотрел восстановленые записи. Я считаю, что господин Мецгер обязан пойти в отставку, — акцентировал политик.

Ранее за отстранение Мецгера высказался советник президента Михаил Подоляк.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного «Укрэксимбанка» должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Ближе к вечеру вчерашнего дня команда «Схем» сообщила, что им удалось восстановить стертые видеозаписи.

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.