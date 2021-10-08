В Высшем антикоррупционном суде Украины началось заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Его подозревают в махинациях с землей под застройку.

Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна».

Перед началом заседания Геннадий Труханов заявил, что рассчитывает, что суд изберёт меру пресечения в виде личного обязательства.

— Это такое политическое плевание, которое вы имеете возможность видеть уже пять лет. Оправдательный приговор по первому — это уже было, необоснованные претензии и надуманное, просто фантастическое подозрение первое. Потом было закрыто два следующих подозрения, сейчас уже четвёртое. Вот такое вот отношение к нашему городу в целом. Кто имеет образование или хотя бы немного разбирается в юридических делах, увидел, что это просто фантастика. Все, что там сделано — от начала до конца, — заявил Геннадий Труханов.

Он также добавил, что прокуроры НАБУ в ходатайстве об избрании ему меры пресечения установили размер залога 120 миллионов гривен.

Само заседание суд проводит в закрытом режиме, сославшись на карантинные ограничений. Для журналистов судебный процесс транслируют в другом зале.