Журналисты проекта «Диалог со страной» купили поддельный COVID-сертификат от столичной клиники «Добробут» во время журналистского расследования.
Об этом шла речь в эфире политического ток-шоу.
Ведущий Александр Преподобный сообщил директору департамента коммуникаций МВД Украины Артему Шевченко, что команда проекта провела журналистское расследование и заказала сертификат о вакцинации от COVID-19 от столичной клиники.
По его словам, они заплатили за него 2 тысячи гривен. Сертификат имеет все влажные печати и подписи врачей.
— Это поддельный сертификат. Стоит он 2 тысячи гривен. В принципе, 2 тысячи гривен стоит жизнь, — сказал Александр Преподобный.
По его словам, документ покупали исключительно в рамках расследования, поэтому фамилия и данные пациента в нем вымышленные.
Преподобный сообщил, что сертификат журналисты получили от частного медицинского центра Киева — «Добробут». В документе есть подпись врача по имени Бирюкова Наталья Владимировна.
Ведущий отметил, что редакторы ток-шоу подадут официальное заявление в правоохранительные органы по этому поводу.
По данным YouControl, бенефициарами клиники «Добробут» являются глава Concorde Capital Игорь Мазепа и Олег Калашников.
В 2019 году клиника купила медицинскую компанию «Борис», а в мае 2020 года присоединила сеть Doctor Sam.
Ранее сообщалось, что руководителей медицинских учреждений, работников которых уличат в фальсификации сертификатов о вакцинации, начнут лишать лицензий.
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Журналисты проекта «Диалог со страной» купили поддельный COVID-сертификат от столичной клиники «Добробут» во время журналистского расследования.
Об этом шла речь в эфире политического ток-шоу.
Ведущий Александр Преподобный сообщил директору департамента коммуникаций МВД Украины Артему Шевченко, что команда проекта провела журналистское расследование и заказала сертификат о вакцинации от COVID-19 от столичной клиники.
По его словам, они заплатили за него 2 тысячи гривен. Сертификат имеет все влажные печати и подписи врачей.
— Это поддельный сертификат. Стоит он 2 тысячи гривен. В принципе, 2 тысячи гривен стоит жизнь, — сказал Александр Преподобный.
По его словам, документ покупали исключительно в рамках расследования, поэтому фамилия и данные пациента в нем вымышленные.
Преподобный сообщил, что сертификат журналисты получили от частного медицинского центра Киева — «Добробут». В документе есть подпись врача по имени Бирюкова Наталья Владимировна.
Ведущий отметил, что редакторы ток-шоу подадут официальное заявление в правоохранительные органы по этому поводу.
По данным YouControl, бенефициарами клиники «Добробут» являются глава Concorde Capital Игорь Мазепа и Олег Калашников.
В 2019 году клиника купила медицинскую компанию «Борис», а в мае 2020 года присоединила сеть Doctor Sam.
Ранее сообщалось, что руководителей медицинских учреждений, работников которых уличат в фальсификации сертификатов о вакцинации, начнут лишать лицензий.