За прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
По позициям украинских военных в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Возле Причепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм.
У Новолуганского российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
В результате действий врага один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
По состоянию на 7 часов утра, 3 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что скопление танковых частей в 250 километрах от границы Украины это якобы меры безопасности против НАТО.
|
Зе-пустышки: как легко навешать лапши на уши николаевцам на ₴4,7 миллиардаАртем Ильюк
|
Країна мрійСтанислав Мартиросов
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
За прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
По позициям украинских военных в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Возле Причепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм.
У Новолуганского российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
В результате действий врага один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
По состоянию на 7 часов утра, 3 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что скопление танковых частей в 250 километрах от границы Украины это якобы меры безопасности против НАТО.