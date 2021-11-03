За прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По позициям украинских военных в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Возле Причепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм.

У Новолуганского российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В результате действий врага один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

По состоянию на 7 часов утра, 3 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что скопление танковых частей в 250 километрах от границы Украины это якобы меры безопасности против НАТО.