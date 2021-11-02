Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что скопление танковых частей в 250 километрах от границы Украины это якобы меры безопасности против НАТО.

Вопрос об увеличении ударной помощи неподалеку от Украины задал журналист «Коммерсант FM».

Ведущий уточнил, знаком ли пресс-секретарь Путина с американскими публикациями по этой теме. Тот ответил, что знаком, однако оценивает их качество на низком уровне, после чего добавил.

— Наверное, это то, что по-прежнему все-таки передвижение нашей военной техники или армейских подразделений по территории Российской Федерации — это исключительно наше дело. Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности. Но Россия — это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансивных тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности, — заявил представитель Путина.

Ранее сообщалось, издание Politico получило в свое распоряжение снимки спутника, которые подтверждают информацию о скоплении российских войск вблизи Украины.