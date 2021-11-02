Издание Politico получило в свое распоряжение снимки спутника, которые подтверждают информацию о скоплении российских войск вблизи Украины.
Четкие изображения были получены благодаря Maxar Technologies.
На фото, сделанных с орбиты, заметна высокая концентрация бронетехники (САУ, танки и транспортеры) у города Ельня Смоленской области (250 км от Украины), который расположен неподалеку от Беларуси.
Помимо этого, российские формирования перекидывают к северной границе Украины между Курском и Брянском. Речь идет о 4-й танковой дивизии, которая снабжена танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой. В этих местах заметили и части 1-й гвардейской танковой армии.
Переброска свежих соединений РФ к украинским границам началась в конце сентября и продолжалась в течении октября.
Как сообщалось, российские военные в очередной раз начинают накапливать силы и средства у границ Украины.
|
Країна мрійСтанислав Мартиросов
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
Издание Politico получило в свое распоряжение снимки спутника, которые подтверждают информацию о скоплении российских войск вблизи Украины.
Четкие изображения были получены благодаря Maxar Technologies.
На фото, сделанных с орбиты, заметна высокая концентрация бронетехники (САУ, танки и транспортеры) у города Ельня Смоленской области (250 км от Украины), который расположен неподалеку от Беларуси.
Помимо этого, российские формирования перекидывают к северной границе Украины между Курском и Брянском. Речь идет о 4-й танковой дивизии, которая снабжена танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой. В этих местах заметили и части 1-й гвардейской танковой армии.
Переброска свежих соединений РФ к украинским границам началась в конце сентября и продолжалась в течении октября.
Как сообщалось, российские военные в очередной раз начинают накапливать силы и средства у границ Украины.