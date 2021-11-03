В Нигерии, в городе Лагос в результате обрушения высотного здания погибли 16 человек, судьба оставшихся под завалами людей неизвестна.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Спасатели обнаружили живыми девять человек.

Отмечается, что точное количество заблокированных под завалами людей остается неизвестным. Однако после разговора с рабочими выяснилось, что на момент обрушения здания на месте находились до 40 человек. Это гораздо меньше, чем начальная цифра — 100 человек, указанная свидетелями.

Правительство штата Лагос заявило, что приостановило работу своего главного архитектора на неопределенный срок и приступило к независимому расследованию причин обвала того, что должно было стать жилым домом высокого класса.

Строящееся высотное здание в городе Лагос обрушилось 1 ноября, в результате чего находившиеся там люди могли оказаться в ловушке. Здание, расположенное в зажиточном районе Лагоса — Икой, является новостройкой для роскошных апартаментов.

Обвалы построек являются относительно частым явлением в Лагосе, крупнейшем городе Нигерии с населением около 20 миллионов. В 2019 году в результате обвала двух отдельных зданий, в том числе помещения школы, в городе погибли десятки человек.

Напомним, 27 ноября 2020 года в Николаеве рабочих засыпало грунтом в траншее.