В Николаеве в среду утром, 3 ноября, произошел пожар в троллейбусном депо, горел ремонтный цех.
Об этом сообщили в управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
О пожаре спасателям сообщили в 08:00. На место выехали дежурные караулы 3-й, 4-й государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра, автомобиль обеспечения аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС.
Было установлено, что горит ремонтный цех складского помещения. Работники депо пытались самостоятельно потушить пожар, но результатов это не дало.
В управлении отмечают, что тушение осложнялось наличием значительного количества легковоспламеняющихся и горючих материалов. Однако, в 08:15 пожарные ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.
– Дополнительно привлекались сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Врачи оказали первичную помощь двум мужчинам, которые эмоционально восприняли происшествие и надышались дымом. В госпитализации оба не нуждались, – подчеркнули в пресс-службе управления.
Ранее сообщалось, что 31 октября в Николаеве загорелся жилой дом — жертвой пожара стал мужчина.
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В Николаеве в среду утром, 3 ноября, произошел пожар в троллейбусном депо, горел ремонтный цех.
Об этом сообщили в управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
О пожаре спасателям сообщили в 08:00. На место выехали дежурные караулы 3-й, 4-й государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра, автомобиль обеспечения аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС.
Было установлено, что горит ремонтный цех складского помещения. Работники депо пытались самостоятельно потушить пожар, но результатов это не дало.
В управлении отмечают, что тушение осложнялось наличием значительного количества легковоспламеняющихся и горючих материалов. Однако, в 08:15 пожарные ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.
– Дополнительно привлекались сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Врачи оказали первичную помощь двум мужчинам, которые эмоционально восприняли происшествие и надышались дымом. В госпитализации оба не нуждались, – подчеркнули в пресс-службе управления.
Ранее сообщалось, что 31 октября в Николаеве загорелся жилой дом — жертвой пожара стал мужчина.