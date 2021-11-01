Вчера, 31 октября, в Николаеве загорелся жилой дом — жертвой пожара стал мужчина.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 19:08 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома по улице 6 Ингульская в Николаеве. Хозяйка в момент возникновения пожара была на втором этаже и успела выйти на свежий воздух.

На место прибыли дежурные отделения 3, 4 государственных пожарно-спасательных частей 2 ГПСО, очередная смена оперативно-координационного центра, автомобиль обеспечения аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Выяснилось, что женщина почувствовала запах дыма, спустилась со второго на первый этаж и увидела огонь в комнате. Пожарные провели разведку и обнаружили тело погибшего дедушки хозяйки.

В 19:51 пожар ликвидировали на площади 8 квадратных метров, по предварительной информации, его вызвало короткое замыкание электропроводки.

От ГСЧС на месте работали 5 единиц техники и 16 спасателей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, медики, аварийные бригады электриков и газовщиков.

Напомним, 22 октября в огне погиб житель села Очеретня на Николаевщине.