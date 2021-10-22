Сегодня, 22 октября, в одном из сел Николаевской области загорелся частный дом, жертвой пожара стал мужчина.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 9:19 по спецлинии «101» поступило сообщение о пожаре летней кухни на территории частного домовладения по улице Одесская села Очеретня Первомайского района.

На место выехал дежурный караул 18 ГПСЧ 5 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

При проведении разведки в помещении летней кухни спасатели нашли тело погибшего мужчины 1965 года рождения. В 10:06 пожар потушили на площади 15 квадратных метров, его причина устанавливается.

От ГСЧС работала 1 единица техники и 4 спасателя, дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, 22 октября в заброшенном доме по улице Космонавтов в Николаеве загорелся мусор.