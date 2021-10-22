22 октября в заброшенном доме по улице Космонавтов в Николаеве загорелся мусор.

Об этом сообщили в ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

22 октября в 11:13 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре мусора в неэксплуатируемом здании по Космонавтов.

Пожарные локализовали пожар в 11:36 и ликвидировали в 11:48 на площади 40 м2. Его причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

От ГСЧС на месте работали 3 единицы техники и 12 спасателей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции и бригада электриков.

Напомним, что 19 октября произошел пожар в заброшенном здании, где ранее располагался ЖКП «Південь».