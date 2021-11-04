В Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5 на большой ферме по выращиванию индеек.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Вспышка на ферме в Слагельсе, в центральной части страны, где проживают 27 600 животных, началась 30 октября и была подтверждена 1 ноября, сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных со ссылкой на отчет властей Дании.
Ранее Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 21 заражении людей подтипом птичьего гриппа H5N6 в 2021 году.
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В Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5 на большой ферме по выращиванию индеек.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Вспышка на ферме в Слагельсе, в центральной части страны, где проживают 27 600 животных, началась 30 октября и была подтверждена 1 ноября, сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных со ссылкой на отчет властей Дании.
Ранее Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 21 заражении людей подтипом птичьего гриппа H5N6 в 2021 году.