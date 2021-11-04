За минувшие сутки, 3 ноября, российско-оккупационные войска осуществили на Донбассе 6 обстрелов позиций украинских позиций, два из которых — с применением запрещенного Минском вооружения. В результате обстрелов один боец получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Лобачево боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Южного они дважды обстреляли позиции наших защитников из станковых противотанковых гранатометов и минометов 120-го калибра.
В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Золотого-3 вражеские войска вели огонь из минометов 82-го калибра.
В районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение. Воину оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение.
Напомним, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать тяжелую военную технику оккупантов на Донбассе. На этот раз наблюдатели заметили танки боевиков в Луганской области.
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За минувшие сутки, 3 ноября, российско-оккупационные войска осуществили на Донбассе 6 обстрелов позиций украинских позиций, два из которых — с применением запрещенного Минском вооружения. В результате обстрелов один боец получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Лобачево боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Южного они дважды обстреляли позиции наших защитников из станковых противотанковых гранатометов и минометов 120-го калибра.
В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Золотого-3 вражеские войска вели огонь из минометов 82-го калибра.
В районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение. Воину оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение.
Напомним, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать тяжелую военную технику оккупантов на Донбассе. На этот раз наблюдатели заметили танки боевиков в Луганской области.