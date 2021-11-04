Организация по безопасности и сотрудничеству в европе продолжает фиксировать тяжелую военную технику оккупантов на Донбассе. На этот раз наблюдатели заметили танки боевиков в Луганской области.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 3 ноября.
За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ обнаружила 10 танков на полигоне в неподконтрольном правительству районе Луганской области.
Патруль ОБСЕ заметил 7 танков Т-72 и еще три танка неустановленного типа в поселке Мирное недалеко от луганска.
Кроме того, ОБСЕ сообщает о признаках военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. На полигоне боевиков в поселке Бойковское (Донецкая область) беспилотник ОБСЕ заметил 4 бронированные машины.
Как сообщалось, с вечера 29 по вечер 31 октября наблюдатели зафиксировали более тысячи нарушений в Луганской и Донецкой областях.
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Организация по безопасности и сотрудничеству в европе продолжает фиксировать тяжелую военную технику оккупантов на Донбассе. На этот раз наблюдатели заметили танки боевиков в Луганской области.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 3 ноября.
За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ обнаружила 10 танков на полигоне в неподконтрольном правительству районе Луганской области.
Патруль ОБСЕ заметил 7 танков Т-72 и еще три танка неустановленного типа в поселке Мирное недалеко от луганска.
Кроме того, ОБСЕ сообщает о признаках военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. На полигоне боевиков в поселке Бойковское (Донецкая область) беспилотник ОБСЕ заметил 4 бронированные машины.
Как сообщалось, с вечера 29 по вечер 31 октября наблюдатели зафиксировали более тысячи нарушений в Луганской и Донецкой областях.