В Вознесенском районе в среду, 3 ноября, 32-летний водитель грузовика Renault Magnum сбил 56-летнего мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Авария произошла на территории карьера в селе Трикраты около 20:40. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Первомайском районе полицейские разыскивают водителя автомобиля, который сбил мальчика и сбежал с места ДТП.