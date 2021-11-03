В Первомайском районе полицейские разыскивают водителя автомобиля, который сбил мальчика и сбежал с места ДТП.

Об этом сообщили в Первомайском районном отделе полиции Николаевской области.

2 ноября около 19:30 в селе Каменный Мост Первомайского района, возле отделения почты, водитель неустановленного автомобиля сбил 10-летнего мальчика. В результате ДТП ребенка с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ему неотложную помощь.

Правоохранители устанавливают личность водителя и разыскивают автомобиль, на котором было совершено ДТП.

Предварительное событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Полицейские просят граждан, которые владеют любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться в Первомайский районный отдел полиции по адресу: город Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам: (068) 314-29-49, (093) 877-09-74, (097) 843-51-56 и 102.

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 октября на 1 ноября на трассе Н-23 «Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье» произошло смертельное ДТП, в котором погибли 4 человека, трое из них — дети.