Сегодня днем, 4 ноября, на территории духовного центра Русской православной церкви в Украине (РПЦвУ) разгорелся небольшой пожар.
Об этом передает 24 канал.
По данным киевских спасателей, пламя занялось на втором этаже мастерской монахов.
Сигнал о пожаре поступил в 13:43, для тушения исторически ценного здания выдвинулись отряды спасателей.
— В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв.м и в 14:45 —– ликвидировали, — чуть позже отчитались в киевском ГСЧС.
Напомним, в начале сентября в Киеве возник пожар в костеле Святого Николая.
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Сегодня днем, 4 ноября, на территории духовного центра Русской православной церкви в Украине (РПЦвУ) разгорелся небольшой пожар.
Об этом передает 24 канал.
По данным киевских спасателей, пламя занялось на втором этаже мастерской монахов.
Сигнал о пожаре поступил в 13:43, для тушения исторически ценного здания выдвинулись отряды спасателей.
— В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв.м и в 14:45 —– ликвидировали, — чуть позже отчитались в киевском ГСЧС.
Напомним, в начале сентября в Киеве возник пожар в костеле Святого Николая.