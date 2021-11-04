Сегодня днем, 4 ноября, на территории духовного центра Русской православной церкви в Украине (РПЦвУ) разгорелся небольшой пожар.

Об этом передает 24 канал.

По данным киевских спасателей, пламя занялось на втором этаже мастерской монахов.

Сигнал о пожаре поступил в 13:43, для тушения исторически ценного здания выдвинулись отряды спасателей.

— В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв.м и в 14:45 —– ликвидировали, — чуть позже отчитались в киевском ГСЧС.

Напомним, в начале сентября в Киеве возник пожар в костеле Святого Николая.