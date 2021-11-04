Сегодня, 4 ноября, в километре от микрорайона Большая Корениха случилось ДТП с участием автомобиля Peugeot.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 11:18 на спецлинию «101» поступило сообщение о том, что на автодороге Т-15-18 в Веснянской ТГ неподалеку от микрорайона Большая Корениха на повороте на село Каменка произошла авария. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Peugeot не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и столкнулось с деревом.

Спасатели 19 государственной пожарно-спасательной части 2 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области прибыли на вызов и выяснили, что водитель заблокирован элементами конструкции автомобиля.

С помощью спецоборудования сотрудники ГСЧС деблокировали пострадавшего, а медики оказали ему первую помощь. Мужчину 1993 года рождения с множественными травмами доставили в больницу на «скорой». Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники полиции.

Напомним, в Первомайском районе полицейские разыскивают водителя автомобиля, который сбил мальчика и сбежал с места ДТП.