Из Украины в Непал под видом собак пытались вывезти трех волков.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, сотрудники которой разоблачили незаконную попытку перевозки животных в аэропорту «Борисполь».

Волки по документам были записаны как собаки породы сибирская лайка, не представляющие высокой ценности.

Подозрения у таможенников возникли из-за того, что «собаки» не скулили, а выли, а внешне не очень напоминали лаек. Для идентификации животных вызывали соответствующих профессионалов.

Документов на перевозку животных, а именно разрешения CITES, документов о праве приобретения животных, ветеринарного свидетельства отправитель не имел. Поэтому животных отправили в Харьковскую область в «Фельдман экопарк».

Напомним, в мае этого года Служба безопасности Украины предотвратила вывоз из страны культурных артефактов времен Скифской эпохи.