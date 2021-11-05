Вчера, 4 октября, в Одессе Opel снес 21-летнего парня и 15-летнюю девушку, которая погибла на месте. Мужчина за рулем поспешно скрылся до приезда полиции.

Об этом сообщили в региональной полиции.

В городе объявили план перехвата по поимке злоумышленника. Сам автомобиль нашли тем же вечером, а вот поиски виновника ДТП продолжаются.

Начато уголовное производство по статье 286 (нарушение правил безопасности лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, Киевский районный суд избрал меру пресечения для 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в небрежном вождении Infinity, которое привело к смертельному ДТП в Харькове. Подростка взяли под стражу на 2 месяца без возможности освободиться под залог.