В Измаиле (Одесская область) женщину больную коронавирусом перевели в тяжелом состоянии в реанимацию. При этом она имела COVID-сертификат вакцинации, но прививки не делала.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

— В Дунайскую областную больницу в Измаиле поступила в тяжелом состоянии пациентка. Ее привезли из Килийской районной больницы, где она лечилась около двух дней. До этого она провела 10 дней дома - занималась самолечением, — говорится в сообщении.

Указано, что состояние женщины резко ухудшалось, хотя в медицинской карте пациентки был указан COVID-сертификат с двумя дозами вакцины.

— Я не могу утверждать, что это был поддельный сертификат. Он может быть правильный, но выдан пациентке, которая не вакцинировалась. Подлинность сертификата могут доказать или опровергнуть только правоохранительные органы, — пояснил гендиректор Дунайской областной больницы Виталий Гайдуков.

Отмечено, что это был тот случай, когда вакцинированный пациент был в столь тяжелом состоянии, поэтому к пациентке отправилась медицинская комиссия.

— В палате в присутствии медицинской сестры, меня и заведующего «ковидным» отделением ей сказали: «вы в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь — нужны разные препараты и разные дозы». Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: «Я не вакцинирована», — рассказал гендиректор больницы.

Известно, что 2 ноября, женщину перевели в реанимацию. Ее состояние продолжает ухудшаться, пациентка нуждается в активной кислородной терапии.

Врачи предполагают, что женщину вскоре могут перевести на аппарат искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что ложный сертификат на портале «Дія» может появиться только в случае, если врач внесет ложные сведения о вакцинации против коронавируса в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ).