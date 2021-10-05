Ложный сертификат на портале «Дія» может появиться только в случае, если врач внесет ложные сведения о вакцинации против коронавируса в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ).

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

По его словам, часто мошенники обещают подделать сертификаты и внести данные в «Дію». Вискуб говорит, что это невозможно, ведь «Дія» только показывает информацию из реестров. В случае с COVID-сертификатами это данные из Электронной системы здравоохранения.

— Чтобы фейковый COVID-сертификат появился в «Дії», врач должен взять на себя ответственность и внести ложные сведения в ЭСЗ. Это очень легко отследить, ведь он подписывает это своей е-подписью, – заявил он.

Заместитель главы Минцифры говорит, что совместно с киберполицией ведомство тщательно отслеживает случаи подделки COVID сертификатов и ПЦР-тестов.

— Если вы видите, что кто-то продает поддельные тесты или COVID-сертификаты, то сразу сообщайте в полицию. Не подвергайте себя и окружающих опасности, – добавил Алексей Вискуб.

Национальная полиция Украина сейчас уже зарегистрировала 486 уголовных производств в отношении подделки COVID-сертификатов и ПЦР-тестов, сообщил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Александр Гринчак, передает «Укринформ». Также правоохранители уже установили 1 750 граждан, воспользовавшихся незаконными услугами.

Напомним, что киберполиция в Черкасской области разоблачила семейного врача, которая вместе со своей знакомой предлагала получить международный сертификат без прохождения вакцинации против COVID-19.