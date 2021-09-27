Киберполиция в Черкасской области разоблачила семейного врача, которая вместе со своей знакомой предлагала получить международный сертификат без прохождения вакцинации против COVID-19.

За 5 тысяч гривен она обещала внести сведения о якобы проведенной прививке в электронный реестр, сообщили в киберполиции.

Там отмечают, что схему изготовления поддельных сертификатов организовала 32-летняя врач семейной медицины, а ее 48-летняя знакомая выполняла роль посредницы.

Женщины в мессенджерах предлагали людям получить международный сертификат без вакцинации. Врач обещала внести сведения о якобы сделанной прививке в электронный реестр, но специально делала ошибки в процессе — так, чтобы в приложении «Дія» медицинская справка не генерировалась. Вместо этого женщина выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью.

В домах женщин и в кабинете врача правоохранители провели обыски, изъяв печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

Сейчас правоохранители устанавливают людей, которые воспользовались услугами женщин.

Также открыли уголовное производство по части 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Напомним, в течение месяца после введения цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса пограничники с помощью программного обеспечения SafeBorder обнаружили более 500 недействительных таких документов.