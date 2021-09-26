В течение месяца после введения цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса пограничники с помощью программного обеспечения SafeBorder обнаружили более 500 недействительных таких документов.

Об этом Укринформу рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

— За месяц пограничники провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, а также у иностранцев. Более полутысячи из них оказались недействительными, – сказал Андрей Демченко.

Он уточнил, что программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов из 290 тысяч (менее 0,2%). Часть документов «имела явные признаки подделки». В этих случаях пограничники передают информацию правоохранительным органам.

Остальные владельцы сертификатов, с которыми возникли проблемы при верификации документа, по возвращении в Украину были отправлены на карантин.

Напомним, Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как обновить бумажный и цифровой сертификаты о вакцинации после того, как Кабмин продлил срок их действия еще на полгода.