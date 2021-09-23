Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как обновить бумажный и цифровой сертификаты о вакцинации после того, как Кабмин продлил срок их действия еще на полгода.

Об этом он сказал в интервью Фактам ICTV.

По его словам, цифровой сертификат обновится, когда в приложении «Дія» появится техническая возможность.

— Поэтому в «Дії», как только появится такая техническая возможность, будет прокоммуницировано, что надо повторно обновить приложение. Сразу после этого придет сообщение о том, что срок действия сертификата продлен, – пояснил Виктор Ляшко.

Что касается бумажного сертификата, то после завершения его действия нужно будет снова прийти к семейному врачу и получить новый сертификат.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в странах Евросоюза вводится система цифровых COVID-сертификатов, которые будут содержать информацию о вакцинации, приобретенном иммунитете или об отрицательных тестах на наличие COVID-19.