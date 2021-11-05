Правоохранители обыскали «теневой» офис подрядчика по делу о строительстве Подольского моста в Киеве из-за попытки хищения 3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры совместно с представителями Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ зафиксировали попытку подделки государственной экспертизы для освоения бюджетных 3 миллиарда гривен.

Заказчик строительства — коммунальное предприятие «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» — в 2018 году заключил договор с ООО «Инвестиционно-строительная компания «Укрбуд»» по выполнению проектных и поисковых работ как генеральным подрядчиком. Генподрядчик заключил договор на условиях субподряда с ООО «Международный проектный институт».

Однако субподрядчик подделал документы по предоставлению государственной экспертизы от регуляторного органа (ГП «Укрдержбудекспертиза»). Таким образом, они смогли бы получить финансирование из бюджета 3 миллиарда гривен, не получив должного экспертного отчета о своей работе.

Правоохранители провели обыски в теневом офисе компаний, подчиненных «Укрбуду», и изъяли документы, в том числе 37 печатей с признаками фиктивности, подтверждающих противоправную деятельность. Кроме того, правоохранители обыскали и изъяли поддельную проектную документацию в ГП «Укрдержбудекспертиза».

Следователи усматривают нарушения по уголовным статьям «Покушение на преступление» и «Присвоение, растрата имущества через злоупотребление служебным положением».

Напомним, 9 октября прокуроры сообщили о подозрении руководителям вышеупомянутых компанийо растрате 150 миллионов гривен бюджетных средств. 16 августа руководству тех же компаний, причастных к строительству, было сообщено о подозрении согласно ч. 2 ст. 367 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно из-за завышения стоимости работ по покраске пролетных плит Подольского моста на сумму более 4,5 миллиона гривен.