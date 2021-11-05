Журналисты телеканала «Магнолия-ТВ» вчера, 4 ноября, выполняли свою работу и вели съемку пожара в Киево-Печерской лавре, когда на них накинулись с кулаками представители Российской православной церкви в Украине (РПЦвУ).
Об этом инциденте сообщается на сайте телеканала.
По словам журналистов, наместник духовного центра приказал побить их, а один из священников рангом помладше кинулся выполнять приказ.
— Во время съемки сюжета о пожаре в Киево-Печерской лавре наместник монастыря Павел препятствовал журналистам «Магнолии-ТВ». Он приказал ударить репортера по голове, а один из священников напал на журналиста и забрал у него телефон, — передает телеканал.
После этого агрессивный мужчина в рясе предпринял попытку стереть все записи. Полиция занялась расследованием уголовного дела по признакам статьи о препятствовании работе журналистов.
— Предварительно правоохранители установили, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон, — уточнили столичные правоохранители.
Напомним, вчера на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул огонь.
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Журналисты телеканала «Магнолия-ТВ» вчера, 4 ноября, выполняли свою работу и вели съемку пожара в Киево-Печерской лавре, когда на них накинулись с кулаками представители Российской православной церкви в Украине (РПЦвУ).
Об этом инциденте сообщается на сайте телеканала.
По словам журналистов, наместник духовного центра приказал побить их, а один из священников рангом помладше кинулся выполнять приказ.
— Во время съемки сюжета о пожаре в Киево-Печерской лавре наместник монастыря Павел препятствовал журналистам «Магнолии-ТВ». Он приказал ударить репортера по голове, а один из священников напал на журналиста и забрал у него телефон, — передает телеканал.
После этого агрессивный мужчина в рясе предпринял попытку стереть все записи. Полиция занялась расследованием уголовного дела по признакам статьи о препятствовании работе журналистов.
— Предварительно правоохранители установили, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон, — уточнили столичные правоохранители.
Напомним, вчера на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул огонь.