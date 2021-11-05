Сотрудники Госпогранслужбы выявили признаки подделок в паспортах моряков-иностранцев в Николаевском морском порту.

Об этом пишет пресс-служба Одесского пограничного отряда.

В ходе проверки документов пограничники выявили признаки подделок у 30 членов экипажей иностранных судов. Примечательно, что в официальных бумагах пяти граждан Египта — мужчин, значилось, что они женского пола.

Морякам с проблемными документами отказали в пересечении государственной границы Украины. Все они будут пребывать под охраной на своих судах до того, как покинут страну.

Напомним, в Харькове правоохранители пришли к 17-летнему разработчику поддельной копии приложения госуслуг «Дія».