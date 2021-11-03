В Харькове правоохранители пришли к 17-летнему разработчику поддельной копии приложения госуслуг «Дія».

Об этом отчитался глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Задержанный молодой человек, помимо подготовки утилиты, занимался ее распространением через Telegram, на который успели подписаться больше 20 тысяч человек.

— Через чаты можно было за 200 гривен получить доступ к фейковому приложению, за 300 гривен — оформить поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, а за 100 гривен — фальшивое водительское удостоверение, — рассказал Игорь Клименко.

Приложение было способно генерировать поддельный QR-код, который после сканирования выбивал страницу с успешным потверждением.

— Богаты талантами украинцы. Жаль, что свои способности используют в преступных целях… Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, и должен понести соответствующее наказание, — акцентировал начальник Нацполиции.

Ранее сообщалось, 27 октября киберполицейские вычислили человека, который стоит за разработкой ложного приложения «Дії» на платформу Android.