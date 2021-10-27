Киберполицейские вычислили человека, который стоит за разработкой ложного приложения «Дії» на платформу Android.
Об этом отчитались в пресс-центре Нацполиции.
Разработчик создал приложение, которое имитировало официальное приложение «Дію», и содержало в себе ряд функций приложение, в том числе «зеленый» сертификат вакцинации, который на самом деле был поддельным. Утилита также позволяла произвольно выставлять возраст, что позволяло несовершеннолетним манипулировать и незаконно покупать табачную и алкогольную продукцию.
Автором идеи оказался 21-летний программист из Запорожской области, который торговал подделкой за 100 гривен. После его задержания полиция занялась поиском всех лиц, которые успели получить доступ к указанном приложению.
Напомним, о мошеннической копии государственного приложения стало известно несколько дней назад.
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Киберполицейские вычислили человека, который стоит за разработкой ложного приложения «Дії» на платформу Android.
Об этом отчитались в пресс-центре Нацполиции.
Разработчик создал приложение, которое имитировало официальное приложение «Дію», и содержало в себе ряд функций приложение, в том числе «зеленый» сертификат вакцинации, который на самом деле был поддельным. Утилита также позволяла произвольно выставлять возраст, что позволяло несовершеннолетним манипулировать и незаконно покупать табачную и алкогольную продукцию.
Автором идеи оказался 21-летний программист из Запорожской области, который торговал подделкой за 100 гривен. После его задержания полиция занялась поиском всех лиц, которые успели получить доступ к указанном приложению.
Напомним, о мошеннической копии государственного приложения стало известно несколько дней назад.