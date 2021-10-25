Мошенники создали фейковую копию приложения с документами в стиле «Дії».

Об этом с своем Telegram-канале сообщил министр цифровых трансформаций Михаил Федоров.

Он отметил, что приложение устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk). Его цель — создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним. Отмечается, что документы не валидируются через QR-код.

— Для тех, кто покупает подобные «сервисы», будьте осторожны, можно попасть под статью «подделка документов». Поставил задачу команде разработать новый электронный документ «паспорт заключённого», организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками, — написал министр.

Ранее сообщалось, что министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову удалось добиться встречи с гендиректором Apple Тимом Куком.