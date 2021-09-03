Министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову удалось добиться встречи с гендиректором Apple Тимом Куком.
Об этом вице-премьер сообщил в Instagram.
По его словам, он заинтересовал Тима Кука несколькими вопросами и предложил ему наладить взаимодействие с Украиной.
— Мы презентовали «Дію», «Дію City», фонд фондов обсудили возможное сотрудничество в переписи населения, медицине, обучении программированию школьников, студентов, ветеранов, открытие Apple Store, — перечислил министр.
Он добавил, что глава Apple остался доволен успехами Украины в цифровизации работы госслужб.
— Поздравляю с потрясающим прогрессом в направлении цифровой трансформации, — приводит Михаил Федоров слова Кука.
Перед этим президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине до 60 миллионов долларов из средств Пентагона.
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Министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову удалось добиться встречи с гендиректором Apple Тимом Куком.
Об этом вице-премьер сообщил в Instagram.
По его словам, он заинтересовал Тима Кука несколькими вопросами и предложил ему наладить взаимодействие с Украиной.
— Мы презентовали «Дію», «Дію City», фонд фондов обсудили возможное сотрудничество в переписи населения, медицине, обучении программированию школьников, студентов, ветеранов, открытие Apple Store, — перечислил министр.
Он добавил, что глава Apple остался доволен успехами Украины в цифровизации работы госслужб.
— Поздравляю с потрясающим прогрессом в направлении цифровой трансформации, — приводит Михаил Федоров слова Кука.
Перед этим президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине до 60 миллионов долларов из средств Пентагона.