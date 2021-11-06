Этой ночью, 6 ноября, на проспекте Центральном Opel Omega смял припаркованный Volkswagen. Водитель и пассажир пытались сбежать, но их задержали сотрудники полиции, которых один из мужчин пытался впечатлить удостоверением сотрудника СБУ.

Запись разместили в Instagram-сообществе.

На видео заметно, что возбужденный мужчина оказывает противодействие сотрудникам правоохранительных органов, размахивает руками и предпринимает попытку уйти, называя происходящее «цирком» и не стеснясь в матерной лексике.

— Кто старший здесь? Сюда иди!, — с заносчивостью проговаривает задержанный нескольким полицейским.

Очевидцы утверждают, что именно этот мужчина сидел за рулем «Опеля». Позже он достал документ, который якобы должен был подтвердить его работу в Службе безопасности Украины. Однако на полицейских этот жест впечатления не произвел, и они продолжили успокаивать буйного человека.

Как сообщалось, по улице Генерала Карпенко не разминулись Audi A6 и BMW 320. В результате столкновения автомобилей 37-летний пассажир Audi погиб на месте.