Вандалы разрисовали в синий и желтый цвет памятник маршалу Юзефу Пилсудскому и легионерам, который установлен в Кракове.

Об этом передает Gazeta Krakowska.

На статус польских бойцов нанесли слой желтой и синей краски, который мог бы походить на флаг Украины, если бы не расположение в обратном порядке. На постамент также нанести буквы IN.

Приехавшие польские копы увидели возле места преступления пустые баллоны от краски и записку «Польша не тільки для панів», в которой была ошибка. Вместо Щ употреблялась буква Ш, что характерно для русского языка.

— Это не доказательство того, что преступники были украинцами. Мы проводим мероприятия, направленные на выявление виновных и объяснение обстоятельств разрушения, — объяснила инспектор полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло.

Украинское посольство в Польше решительно осудило произошедшее, назвав авторов вандальной окраски провокаторами.

— Расцениваем этот позорный случай, который произошел накануне Дня независимости Республики Польша, как провокацию, направленную на ухудшение добрососедских отношений между Украиной и Польшей, — акцентировали дипломаты Украины.

Напомним, на кладбище в селе Прибугское Витовского района Николаевской области неизвестные надругались над могилами.