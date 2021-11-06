Вандалы разрисовали в синий и желтый цвет памятник маршалу Юзефу Пилсудскому и легионерам, который установлен в Кракове.
Об этом передает Gazeta Krakowska.
На статус польских бойцов нанесли слой желтой и синей краски, который мог бы походить на флаг Украины, если бы не расположение в обратном порядке. На постамент также нанести буквы IN.
Приехавшие польские копы увидели возле места преступления пустые баллоны от краски и записку «Польша не тільки для панів», в которой была ошибка. Вместо Щ употреблялась буква Ш, что характерно для русского языка.
— Это не доказательство того, что преступники были украинцами. Мы проводим мероприятия, направленные на выявление виновных и объяснение обстоятельств разрушения, — объяснила инспектор полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло.
Украинское посольство в Польше решительно осудило произошедшее, назвав авторов вандальной окраски провокаторами.
— Расцениваем этот позорный случай, который произошел накануне Дня независимости Республики Польша, как провокацию, направленную на ухудшение добрососедских отношений между Украиной и Польшей, — акцентировали дипломаты Украины.
Напомним, на кладбище в селе Прибугское Витовского района Николаевской области неизвестные надругались над могилами.
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Вандалы разрисовали в синий и желтый цвет памятник маршалу Юзефу Пилсудскому и легионерам, который установлен в Кракове.
Об этом передает Gazeta Krakowska.
На статус польских бойцов нанесли слой желтой и синей краски, который мог бы походить на флаг Украины, если бы не расположение в обратном порядке. На постамент также нанести буквы IN.
Приехавшие польские копы увидели возле места преступления пустые баллоны от краски и записку «Польша не тільки для панів», в которой была ошибка. Вместо Щ употреблялась буква Ш, что характерно для русского языка.
— Это не доказательство того, что преступники были украинцами. Мы проводим мероприятия, направленные на выявление виновных и объяснение обстоятельств разрушения, — объяснила инспектор полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло.
Украинское посольство в Польше решительно осудило произошедшее, назвав авторов вандальной окраски провокаторами.
— Расцениваем этот позорный случай, который произошел накануне Дня независимости Республики Польша, как провокацию, направленную на ухудшение добрососедских отношений между Украиной и Польшей, — акцентировали дипломаты Украины.
Напомним, на кладбище в селе Прибугское Витовского района Николаевской области неизвестные надругались над могилами.